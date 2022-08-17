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كاظمي قمي: نتعامل مع طالبان لكن لم نعترف بها رسميا

كاظمي قمي: نتعامل مع طالبان لكن لم نعترف بها رسميا
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد ممثل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاص في الشان الأفغاني حسن كاظمي قمي أن أميركا هزمت في أفغانستان، لكنها ما زالت تسعى لتحقيق أهدافها إذ تعمل على زعزعة الأمن ونشر الفوضى باسم المقاومة.

العالم - إيران

وقال كاظمي قمي في تصريح له في الذكرى السنوية الأولى لخروج القوات الأجنبية من أفغانستان: مضى عام على الهروب المبرمج للجنود الأميركيين من أفغانستان وتولي طالبان السلطة.. وهذا يعني أن أميركا هزمت، إلا أن ذلك ليس نهاية لسلوكها وسياستها في أفغانستان.

وأضاف: "في الواقع، أميركا تتابع أهدافها في أفغانستان عن بعد. غادر الجنود الأميركيون أفغانستان، لكن أجهزتها وخلاياها التخريبية مازالت ناشطة في أفغانستان. من الأمور التي يسعى الأميركيون وراءها في أفغانستان خلق حالة من عدم الأمن وعدم الاستقرار وخلق الفوضى الداخلية ومصادرة حركة المقاومة باسمهم. الأميركيون يخلقون انعدام الأمن والفوضى في أفغانستان باسم المقاومة."

وقال: "طالبان في السلطة منذ عام، وفي هذا الجو، اتبعت إيران سياسة التفاعل مع طالبان، القائمة على دعم الشعب الأفغاني، لكن هذا التفاعل يرافقه بعض الاعتبارات العامة".

كما قال كاظمي قمي عن جبهة بنجشير وزعيمها: "أحمد مسعود، كجزء من المجتمع وواقع المجتمع الأفغاني، قلبه ينبض لبلاده. أحمد مسعود يبحث عن دعم شعبه."

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كاظمي قمي: نتعامل مع طالبان لكن لم نعترف بها رسميا

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