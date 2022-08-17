شاهد.. حقبة جديدة في العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني

العالم - خاص بالعالم

واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أنه تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين الطرفين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين.

واضاف أن إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي، ونبأ اقتصادي مهم جدا للمستوطنين.

وفي أنقرة صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ان تركيا لن تتخلى عن القضية الفلسطينية على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: "قررنا إعادة تبادل السفراء مع "إسرائيل"، وتعيين سفير لنا في تل أبيب. سيتم الإعلان عن الأسماء وبدء العملية رسمي، لن نتخلى عن القضية الفلسطينية، نشدد على أهمية أن تنقل رسائلنا حول القضية الفلسطينية مباشرة من خلال السفير".

بعد أكثر من عقد من القطيعة الدبلوماسية، فتحت سلطات الاحتلال و تركيا حقبة جديدة في علاقاتهما في الأشهر الأخيرة، تميزت بشكل خاص بالزيارة التي قام بها الرئيس الإسرائيلي "إسحق هرتسوغ" إلى أنقرة في آذار/مارس؛ في أول زيارة من هذا القبيل إلى تركيا منذ عام 2007، ومن ثم قام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية أيار/مايو في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية وعودة الدفء إلى العلاقات.