شاهد.. تحذيرات من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية على الخطة الإقتصادية

العالم - خاص بالعالم

فبعد مرور ما يقارب الشهرين على تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة، الا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد، ولم تبصر الحكومة الجديدة النور وسط سجالات واتهامات بين الفرقاء السياسيين.

تقارب في وجهات النظر بينه وبين عون بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة صرح عنه ميقاتي عقب لقائه الرئيس اللبناني بقصر الرئاسة في العاصمة بيروت، لكن ميقاتي أوضح أنه تم البحث في التشكيلة الحكومية التي تقدم بها في الـ29 من يونيو/ حزيران الماضي.



وكسر هذا اللقاء نوعا ما حالة الجمود وتبادل الاتهامات بين الرجلين منذ الزيارة الأولى التي قام ميقاتي إبان تقديمه التشكيلة الوزارية.

وفيما تفيد مصادر إعلامية أن التشكيلة الجديدة القديمة تضم 24 وزيرا كشفت مصادر أخرى عن أن الرئيسين يبحثان في مجموعة من الخيارات أحدها تعويم الحكومة الحالية أو تطعيمها بستة وزراء سياسيين كما اقترح عون سابقا أو إدخال تعديلات على بعض الحقائب والأسماء.

ووسط اتهامات بتعمد ساسة البلاد تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة يجمع محللون على أن عملية التشكيل ستكون صعبة، نظرا إلى التعقيدات السياسية التي تشهدها البلاد وتتوالى التحذيرات من تأثير إطالة أمد التشكيل الحكومي على خطة الإصلاح الاقتصادي التي يطالب بها المانحون للإفراج عن الأموال المخصصة لدعم لبنان، لا سيما أن صندوق النقد الدولي يطالب بإصلاحات حكومية معينة لتمرير مساعداته.