بالفيديو .. ماوراء القصف التركي على الأراضي السورية؟

العالم - مراسلون

استهدف الجيش التركي بعض النقاط العسكرية اسفرت عن استشهاد ثلاثة جنود وجرح ستة اخرين ليرد الجيش السوري على العدوان باستهداف لبعض المواقع وتدميرها.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري لمراسلة قناة العالم: "بالنسبة للتهيدات التركية نحن لا نراها سوى حقن تبنيج للمعارضة، لتهدئة الشارع الذي بدأ بحرق الاعلام التركية ويقول تركيا باعتنا، هذه الاقوال كلها نحن لا نعيرها أي اهتمام، نحن كقوات رديفة والجيش العربي السوري بريف حلب الشمالي جاهزون دائما لاي تصعيد".

سبق الاستهداف حالة من الترقب والهدوء خيمت على المنطقة ليخرج وزير الخارجية التركي بتصريح يقول فيه يجب الجلوس مع الحكومة السورية لايجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للمنطقة، وذلك بعد القمة الثلاثية الروسية الايرانية التركية

مظاهرات خرجت في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا بعد القمة الثلاثية، حرقوا خلالها العلم التركي ونددوا بالتصريحات التركية الاخيرة لتعاود تركيا اطلاق التهديدات بشن عملية عسكرية تجاه قرى الشمال السوري ارضاء للمجموعات المسلحة واعلامهم عدم التخلي عنهم.

عودة التهيدات التركية الى الواجهة من جديد تاتي ضمن النظام التركي لتهدئة المجموعات المسلحة المدعومة من قبله اولا ولتبريد الشارع التركي وخاصة بعد المظاهرات وحادثة إحراق العلم التركي في قرى الشمال السوري الواقعة تحت سيطرة هذه المجموعات.