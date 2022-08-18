الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

أين وصل 'ميناء الفاو' بعد 12 عاما على وضع حجره الأساس؟

أين وصل 'ميناء الفاو' بعد 12 عاما على وضع حجره الأساس؟
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

وقعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام 2010 الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير ليضاف الى موانئ محافظة البصرة الأخرى.

العالم - العراق

تشير تصاميم الميناء إلى احتوائه على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2.

ويستوعب الميناء الجديد في حال اكتماله 70 مليون طن من الحاويات و44 مليون طن بالنسبة للبضاعة المتنوعة والذي سيسد احتياجات العراق للتصدير والاستيراد لغاية عام 2038، بحسب مختصين.

ويتساءل مراقبون عن ما وصل إليه هذا المشروع المهم بعد مرور 12 عاماً على وضع الحجر الأساس لإنشائه، في ظل حاجة العراق لميناء بهذا الحجم.

وفي هذا الصدد كشفت النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، آخر تطورات ملف ميناء الفاو، فيما أكدت أن التقدم بالمشروع يسير بوتيرة بطيئة.

وقالت البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ميناء الفاو يعتبر من المشاريع المهمة جداً، وذو جدوى اقتصادية كبيرة لكن التقدم في هذا الملف يسير بوتيرة بطيئة؛ بسبب اعتماد وزارة النقل على الموازنات، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هناك سنوات مرت دون موازنة ما تسبب بتأخر المشاريع".

وبينت، أنه "فيما يتعلق بالأرصفة الخمسة التي أحيلت إلى شركة دايو الكورية فأن هذا الموضوع لا يقوم على الموازنات ولا يعتمد موازنات وزارة النقل وإنما يكون مشروعاً استثمارياً".

وتوقعت البجاري، أنه "وسط الظروف الحالية وعدم إقرار موازنة 2022 فأن المشروع سيتأخر إنجازه".

ويجعل الميناء حال اكتماله، العراق، المحطة الرئيسة في مشروع الطريق الدولي البري والبحري "طريق الحرير" الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، ومن المتوقع أن يوفر تنفيذ "طريق الحرير" عبر العراق، آلاف الوظائف ومردوداً اقتصادياً كبيراً للبلد، وهو مرتبط بإنجاز ميناء الفاو الكبير.

روابط ذات صلة

نقص المياه والحر يهددان زراعة النخيل بجنوب العراق بالإندثار

تظاهرة في البصرة العراقية لحماية الدولة والدستور

شاهد.. ما هي مطالب تظاهرة البصرة اليوم؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طيران اليمنية تُقل 559 مسافراً عبر مطار صنعاء الدولي

قوى العدوان ترتكب 172 خرقاً للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية

تركيا تباشر التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

أين وصل 'ميناء الفاو' بعد 12 عاما على وضع حجره الأساس؟

ست دول أوروبية كبرى لم تتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا

استعدادات لجولة جديدة.. شبوة لا تستعيد هدوءها