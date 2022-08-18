شاهد.. ساويرس يثير الجدل حول اسباب حريق امبابة

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وقال نجيب ساويرس في تغريدة: "لم أرد ان اكتب تعزية قبل ان أعرف تفاصيل الحادث لاننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل ان نعرف التفاصيل وان نعرف الفاعل ! الله هو المنتقم ! و هو الذى سيأتى بحق الضحايا .. عزائى لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين لان كل من يعبد الله حزين".

كلام رجل الأعمال المصري اعتبر تحريضا على الفتنة.

كتب "وائل مصطفى" رد على ساويرس: "نجيب ساويرس عاوز فتنة طائفية وأختلاق المشاكل وقلب نظام الحكم وزعزعة أمن الوطن على حساب أرواح البسطاء".

وعلق "محمد كمال": "كل شوية يطلع واحد مفكر نفسه جهبز وبيفهمها وهى طايرة. نجيب ساويرس عامل فيها ثوري ومتأثر من أي حدث،وبين السطور يخبط كام كلمة تشعل فتنه بين الأشقاء احب اقولك ولغيرك، إن الغلابة مش بيتأثروا بالكلام ده سواء أقباط او مسلمين بالذات الغلابة اللي كل مناسبتهم من أفراح وأطراح واحدة".

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