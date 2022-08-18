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طيران الاحتلال الاميركي يحلق في سماء مدينة الحسكة السورية

طيران الاحتلال الاميركي يحلق في سماء مدينة الحسكة السورية
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، ان طيران قوات الاحتلال الأميركي حلق قبل قليل في سماء مدينة الحسكة.

العالم - سوريا

واضاف مراسل العالم ان طيران الاحتلال الاميركي أطلق بالونات حرارية في سماء الحسكة.

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