شاهد.. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين بغداد وطهران

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ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الايراني رئيس ديوان الرقابة المالية مهرداد بذرباش وعن الجانب العراقي رئيس جهاز الرقابة رافل ياسين خضر.

وقال رئيس جهاز الرقابة رافل ياسين خضر: "باسمي وباسم منتسبين الديوان الرقابة المالية للإتحاد العراقي نوقع مذكرة نوقع مذكرة تفام مع محكمة التدقيق في الجمهورية الاسلامية لتنظيم، علاقة العمل والاستفادة من الخبرات بين الجهازين واستدامة الدورات وحل الكثير من الامور والفعاليات المشتركة بين البلدين الجارين الشقيقين".

من جابنه قال رئيس ديوان الرقابة المالية الايراني مهرداد بذرباش: "سوق التجارة الايرانية العراقية في الوقت الراهن جيدة لكنها ليست على المستوى المطلوبة، بما ان ايران لديها طاقات كبيرة وواعدة في مختلف المجالات مثل الطاقة والصناعات اليديوية والمعادن وغيرها، يجب الارتقاء بمستوى تبادل التجارة بيننا، ونحن في جهازنا نتابع العقود المبرمة بين البلدين".

ريادة ايران في مجال ديوان الرقابة المالية أسهمت في توقيع مذكرات تفاهم للتعاون المشترك مع الدول المختلفة بما فيها العراق، وأن توقيع هذه المذكرة له دور مهما في تطوير أهداف البلدين.

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