واشنطن تعلق على حكم السجن للناشطة السعودية "سلمى الشهاب"

العالم - السعودية

وادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، في تصريح للصحفيين: "نحن نتحدث ونسعى للدفاع عن حق حرية التعبير الذي يعتبر رئيسيا للأفراد في المملكة العربية السعودية كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية قد تشجعت من خلال المشاركات الأمريكية الأخيرة معها، في إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للمملكة، أجاب "برايس" بأن "مشاركتنا أوضحت أن حقوق الإنسان مركزية في جدول أعمالنا"حسب قوله.

وحُكم على "الشهاب" بالسجن 34 عاما، الإثنين الماضي، في اتهامات تتعلق بنشاطها على "تويتر".

كما حُكم على الناشطة الحقوقية البالغة من العمر 33 عاما، بالمنع من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة 34 عاما أخرى بعد انتهاء سجنها.

واعتقلت طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة، في يناير/كانون الثاني 2021 وخضعت لجلسات استجواب على مدار 265 يوما قبل تقديمها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وفقا لمنظمة "القسط" المستقلة لحقوق الإنسان.

ووفقا للوثائق، حُكم على "سلمى الشهاب" في البداية بالسجن 6 سنوات في أواخر العام الماضي، وزاد هذا الحكم إلى 34 عاما بعد أن تقدمت "الشهاب" باستئناف.

وقررت محكمة استئناف سعودية، الأسبوع الماضي، رفع محكومية الناشطة "سلمى" من 6 أعوام، إلى 34 عاما من الحبس، ومثلها للمنع من السفر عقب انتهاء محكوميتها.

وقالت منظمة حقوقية، وحسابات في "تويتر"، إن السلطات السعودية أصدرت حكما قاسيا بالسجن 34 عاما ضد الناشطة سلمى الشهاب .

وذكرت مجموعة "مبادرة الحرية"، ومقرها واشنطن، أن محكمة سعودية قضت بالسجن 34 عاما على الناشطة في المجال الحقوقي، سلمى الشهاب.

وأشارت إلى أن الشهاب اعتقلت خلال زيارة كانت تقوم بها إلى بلدها العام الماضي، حيث كانت تقيم في بريطانيا، وتحضّر لدراسة الدكتوراه في جامعة ليدز.

وكانت الشهاب وهي أم لطفلتين، تغرد بشكل مستمر عن القضية الفلسطينية، وحقوق النساء في السعودية، بالإضافة إلى مطالبتها المتكررة بالإفراج عن معتقلي الرأي.

وسلمى الشهاب تنتمي إلى الطائفة الشيعية التي تتمركز في المنطقة الشرقية من السعودية.

وتقول "مبادرة الحرية" إن الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب هو الأطول في قائمة المدافعين عن حقوق المرأة في المملكة.

واللافت أن "مبادرة الحرية" أشارت إلى أن الحكم الأولي ضد الشهاب كان بالسجن ست سنوات، بيد أن محكمة الاستئناف قررت رفع الحكم إلى 34 سنة.