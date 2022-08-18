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الخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك دول ثالثة لمرافقة السفن بالحبوب الأوكرانية

الخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك دول ثالثة لمرافقة السفن بالحبوب الأوكرانية
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

قال بيتر إلييتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لا ترى من الضروري إشراك دول ثالثة لمرافقة السفن المحملة بالحبوب من أوكرانيا.

العالم-روسيا

وقال الييتشيف: "بالنظر إلى أن سلطات كييف تمكنت من ضمان سلامة الطرق داخل مياهها الإقليمية، فإننا لا نرى حاجة لإشراك دول ثالثة لمرافقة السفن".

وأضاف إلييتشيف في تعليقه على عمل مركز التنسيق في اسطنبول، أن ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة يعملون فيه، والآلية تراقب حركة البضائع، وتنسق تفتيش السفن.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا (مدينة لفوف بغرب أوكرانيا) أمس الأربعاء ومن المنتظر أن يزور الأمين العام ميناء أوديسا الأوكراني يوم غد الجمعة، وفي اليوم التالي سيزور مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، الذي تم تشكيله في إطار صفقة الغذاء.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر الأسود إلى العالم، من خلال ممر بحري آمن.

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الخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك دول ثالثة لمرافقة السفن بالحبوب الأوكرانية