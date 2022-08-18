وسائل اعلام تركية: أردوغان سيبحث مع زيلينسكي تنظيم لقاء مع بوتين

العالم-روسيا

وقال مراسل القناة التلفزيونية ahaber التركية من مدينة لفوف: "من المتوقع أن يعرض أردوغان على زيلينسكي تنظيم لقاء له مع بوتين".

ونقلت وكالة نوفوستي عن وسائل إعلام تركية ان رجب طيب أردوغان غادر تركيا إلى مدينة لفوف الأوكرانية لحضور اجتماع ثلاثي هناك مع فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا (مدينة لفوف بغرب أوكرانيا) أمس الأربعاء ومن المنتظر أن يزور الأمين العام ميناء أوديسا الأوكراني يوم غد الجمعة، وفي اليوم التالي سيزور مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، الذي تم تشكيله في إطار صفقة الغذاء.