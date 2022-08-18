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تفكيك شبكة تروج للسلفية والافكار المتطرفة في شيراز

تفكيك شبكة تروج للسلفية والافكار المتطرفة في شيراز
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مرکز قيادة قوى الأمن الداخلي الايرانية عن تفكيك شبكة تروج للسلفية والأفكار المتطرفة في شيراز جنوبي البلاد.

العالم - ايران

وأوضح مركز القيادة في بيان تابعته "فارس" اليوم الخميس، أن جهاز الاستخبارات التابع لقيادة قوى الأمن الداخلي رصد تحركات مشبوهة لافراد قاموا بالترويج للحركة السلفية والافكار المتطرفة في مدينة شيراز حيث تم تفكيك شبكتهم.

وذكر أن الشبكة تتكون من عدة خلايا ترويجية يترأسها فرد من الجنسية ألاجنبية، مؤكدا أن عملية الاعتقال شملت 15 شخصا أجنبيا ايضا.

البيان أكد أن مداهمة أوكار الشبكة المنحرفة والترويجية المفككة، تخللها ضبط عدة مستندات وكتب ومنشورات تستخدم في الاهداف الأمنية والترويجية المشؤومة، إذ تم اعتقال مواطنيين ايرانيين وأجانب نشطوا بتمويلها فضلا عن العنصر الاساس لهذه المجموعة.

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