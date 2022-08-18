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الحسكة مجددا بلا مياه..

القوات التركية تواصل الاعتداء على محطة علوك بريف 'رأس العين'

القوات التركية تواصل الاعتداء على محطة علوك بريف 'رأس العين'
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

لليوم الخامس عشر على التوالي، واصلت القوات التركية والمجموعات المسلحة، الاعتداءات على مشروع مياه علوك في ريف مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، وسط تصعيد الاتراك من عدوانهم على المنطقة.

العالم - سوريا

وأكد مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة محمود العكلة أن المجموعات المسلحة الموجودة ضمن مناطق سيطرة الجيش التركي في ريف مدينة رأس العين لا تزال تعتدي على محطة مياه علوك والخطوط الكهربائية المغذية لها حيث تستمر عمليات سرقة الكهرباء القادمة من محطة كهرباء الدرباسية باتجاه محطة علوك وما يرافق ذلك من عمليات فصل كهربائي متكررة نتيجة الحمولات الزائدة.

ولفت العكلة إلى أنه نتيجة الأوضاع الأمنية والاعتداءات التركية المستمرة على مناطق ريف تل تمر الشمالي لم تتمكن ورشات الصيانة في مؤسسة المياه خلال اليومين الماضيين من التوجه إلى محطة علوك لصيانة الأعطال التي تطرأ على غواطس المياه والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، وبالتالي فإن المحطة تعمل حالياً بطاقتها الإنتاجية الدنيا في انتظار تحسن الظروف لدخول المحطة مجدداً.

وعمد الجيش التركي والمجموعات المسلحة عشرات المرات إلى قطع مياه المحطة عن أكثر من مليون نسمة يعيشون في مدينة الحسكة وريفها، وعاش خلالها الأهالي معاناة كبيرة في تأمين المياه في حين تبذل الجهات الحكومية السورية الشرعية في كل مرة جهوداً كبيرة بتأمين المياه للأهالي من خلال الصهاريج.

وفي الرابع عشر من كانون الأول الماضي أدانت سورية في رسالة بعثت بها وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الممارسات الإجرامية المتكررة لقوات الاحتلال التركي على الشعب السوري، وعلى سيادتها وسلامتها الإقليمية بأساليب وطرق متعددة وتكرار قطع المياه عن أهالي الحسكة، والتجمعات المحيطة بها، مطالبة مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي، بإعادة تشغيل محطة مياه علوك ووضع حد لانتهاكاته ومطالبته بإنهاء عدوانه واحتلاله لأجزاء من الأراضي السورية.

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