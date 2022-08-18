إيران.. تمركز 30 ألفا من قوى الأمن الداخلي على الحدود لتأمين زوار الأربعين

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم (الخميس) أشار العميد أشتري إلى توزيع المهام على هذه القوات لتقديم الخدمات المتعلقة بقضايا المرور وحراسة الحدود وتأمينها وفحص جوازات الزوار.

كما أشار إلى مراقبة الحدود بالفيديو الجوي باستخدام المروحيات والطائرات المسيرة من طراز فراجا لتسهيل حركة المرور.

وأعلن العميد أشتري أنه بحسب الاتفاق مع السلطات العراقية، سيتم ختم الجوازات التي لا يمر عن تاريخ انتهاء صلاحيتها أكثر من 6 أشهر عند الحدود.

ويتم تمديد الجوازات للزوار الوافدين عبر كافة الحدود البرية والجوية والبحرية وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخدمة خلال الأيام القادمة.