الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب الخارجية الإيرانية:

رجال الأعمال الإيرانيون مهتمون بالاستثمار في أفغانستان

رجال الأعمال الإيرانيون مهتمون بالاستثمار في أفغانستان
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي، اهتمام رجال الأعمال الإيرانيين بالاستثمار في أفغانستان.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال لقاء نائب الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي، الأربعاء، مع والي هرات بأفغانستان شيخ نور أحمد اسلام جار ورئيس غرفة التجارة والاستثمار في الولاية محمد يونس قاضي زاده.

وأعرب رئيس غرفة التجارة في هرات، عن تقديره لتعاون إيران، لافتا إلى بعض التحديات التي تواجه المستوردين.

كما طالب محمد يونس قاضي زاده بمزيد من الاهتمام والتعاون من نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية الإيراني في مجال الحصول على تأشيرات رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات الجيدة بين البلدين، وقال: إن رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين مهتمون بالاستثمار في أفغانستان.

ودعا بيكدلي إلى التعاون المشترك لإيجاد المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين.

كما أعرب والي هرات عن تقديره للعلاقات الطيبة بين البلدين وقال: إن التجارة تتأثر بالأمن وإن الأمن الكامل سائد في البلاد.

وأكد الشيخ نور أحمد إسلام جار أن الجهود جارية لجذب المستثمرين الأجانب لأفغانستان التي تعتبر أرضية جيدة للمستثمرين الأجانب.

وتعد هرات واحدة من الولايات الآمنة نسبياً في أفغانستان، والتي تضم أكبر مدينة صناعية في البلاد.

روابط ذات صلة

كرزاي يؤكد على تعزيز علاقات أفغانستان مع إيران

السفارة الايرانية في كابول تدين التفجيرات الأخيرة في أفغانستان

ترانزيت السولار الإيراني إلى أفغانستان لمدة شهر واحد

سفیر إیران في کابل: أمن واستقرار أفغانستان لصالح المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية السوري والروسي

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر والجيش يتدخل

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-08-2022

شاهد.. اطفال غزة يبحثون عن الطفولة بين مقابر اصدقائهم

عسيران: أحوال البلاد تحتم التواصل والتنازل لمصلحة لبنان وشعبه

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم