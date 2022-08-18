رجال الأعمال الإيرانيون مهتمون بالاستثمار في أفغانستان

العالم - إيران

جاء ذلك خلال لقاء نائب الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي، الأربعاء، مع والي هرات بأفغانستان شيخ نور أحمد اسلام جار ورئيس غرفة التجارة والاستثمار في الولاية محمد يونس قاضي زاده.

وأعرب رئيس غرفة التجارة في هرات، عن تقديره لتعاون إيران، لافتا إلى بعض التحديات التي تواجه المستوردين.

كما طالب محمد يونس قاضي زاده بمزيد من الاهتمام والتعاون من نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية الإيراني في مجال الحصول على تأشيرات رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات الجيدة بين البلدين، وقال: إن رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين مهتمون بالاستثمار في أفغانستان.

ودعا بيكدلي إلى التعاون المشترك لإيجاد المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين.

كما أعرب والي هرات عن تقديره للعلاقات الطيبة بين البلدين وقال: إن التجارة تتأثر بالأمن وإن الأمن الكامل سائد في البلاد.

وأكد الشيخ نور أحمد إسلام جار أن الجهود جارية لجذب المستثمرين الأجانب لأفغانستان التي تعتبر أرضية جيدة للمستثمرين الأجانب.

وتعد هرات واحدة من الولايات الآمنة نسبياً في أفغانستان، والتي تضم أكبر مدينة صناعية في البلاد.