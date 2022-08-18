فوز منتخب شباب إيران ببطولة العالم للمصارعة الحرة

العالم - ايران

وفي منافسات البطولة التي بدات يوم الاثنين وانتهت الاربعاء في العاصمة البلغارية صوفيا، تقلد الذهبية كل من سبحان ياري في وزن 79 كغم وامير حسين فيروزبور في وزن 92 كغم وامير رضا معصومي في وزن 125 كغم.

ونال الفضية آرمين حبيب زاده في وزن 61 كغم فيما احرز البرونزية كل من احمد محمد نجاد جوان في وزن 57 كغم وحسين محمد آقائي في وزن 70 كغم وعارف رنجبري في وزن 86 كغم واميرعلي آذر بيرا في وزن 97 كغم.

وجاءت ايران وفقا لارنا ، في الصدارة برصيد 159 نقطة وحلت اميركا بمركز الوصافة برصيد 132 نقطة فيما جاءت الهند في المركز الثالث برصيد 112 نقطة.

وكان منتخب شباب ايران قد توج ايضا ببطولة العام الماضي التي جرت في مدينة اوفا الروسية.

وهنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتتويج منتخب شباب ايران بطلا للعالم بالمصارعة الحرة.

وجاء في رسالة وجهها مساء الاربعاء بهذه المناسبة: إن تتويج منتخب شباب إيران عن جدارة واستحقاق ببطولة العالم للمصارعة الحرة التي جرت في بلغاريا، استعراض رائع آخر لقدرات ومواهب الشعب الإيراني المنجب للأبطال في اعتلاء قمم الفخر.

وأضاف: إنني أهنئ الشعب الإيراني بمناسبة هذا الانتصار القيم وأوجه خالص الشكر والتقدير للمصارعين الغيارى والمدربين الدؤوبين وسائر المعنيين بالمنتخب الوطني للمصارعة الحرة، داعيا الباري تعالى باستمرار رفرفة العلم الزاخر بالمفاخر لبلدنا العزيز ايران في سائر السوح الرياضية.