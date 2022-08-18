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الخارجية الروسية: موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ وإنها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف الأطلسي وواشنطن

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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