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قوات فرنسية تصل الى شبوة

قوات فرنسية تصل الى شبوة
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعد فترة وجيزة من وصول قوات أمريكية الى حضرموت وصلت قوات فرنسية الى شبوة.

العالم- اليمن

وقالت مصادر اعلامية ان وفدا عسكريا فرنسيا مع وفد من شركة توتال وصل اليوم الخميس مدينة عتقة والتقى بالمحافظ المعين من قبل الامارات ابن الوزير.

واشارت المصادر انه جرى خلال اللقاء وبحضور ضباط اماراتيين مناقشة ترتيبات تشغيل منشأة بلحاف الغازية، التي تستحوذ عليها توتال الفرنسية وقوات اماراتية .

وكانت قوات فرنسية تضم عشرات الجنود وصلت الى قاعدة اماراتية في منشأة بلحاف للاستحواذ على منشاة بلحاف ونهب المورد اليمني الهام الى الاسواق الاوروبية بدعم مباشر من تحالف العدوان.

وكان سبق ان ابرمت الامارات اتفاقا مع فرنسا لاعادة تشغيل المنشأة الغازية.

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قوات فرنسية تصل الى شبوة

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