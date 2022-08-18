كييف وانقرة توقعان مذكرة لإعادة بناء البنة التحتية الأوكرانية

العالم - الأزمة الاوكرانية

وعقدا لقاء في قصر بوتوتشكي في مدينة لفيف الأوكرانية. في إطار ذلك، وقع الاتفاقية عن الجانب التركي وزير التجارة محمد موش، وعن الجانب الأوكراني وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، بحضور رئيسي البلدين.

وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء فريق عمل بين البلدين من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.

ويتولى الفريق تنسيق أعمال إعادة بناء المرافق ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل الطرق والجسور والبنية التحتية للمياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس.

وفي وقت سابق اليوم، انتهت القمة الثلاثية بين الرئيس التركي ونظيره الأوكراني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مدينة لفيف الأوكرانية.