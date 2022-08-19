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قتلى في حادث تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا الأميركية

قتلى في حادث تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا الأميركية
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع قتلى في حادث تصادم طائرتين خفيفتين فوق مطار واتسونفيل المحلي بولاية كاليفورنيا.

العالم - اميركيتان

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المتحدثة باسم الشرطة المحلية في مدينة واتسونفيل، قولها إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في المطار في حوالي الساعة الثالثة ظهرا، حسب التوقيت المحلي.

وأضافت المتحدثة أن تفاصيل الحادث وعدد الضحايا لم تعرف على الفور، مؤكدة أن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة قد وصلت إلى المطار.

بدورها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين المحليين قولهم، إن الحادص أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وذكرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أن التصادم وقع بين طائرتين خفيفتين من نوع "تسيسنا 340" و"تسيسنا 152"، كان شخصان على متن الأولى وطيار واحد على متن الثانية.

ويشار إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط أي ضحايا على الأرض.

وتقع مدينة واتسونفيل على بعد 160 كلم جنوبي سان فرانسيسكو بوسط كاليفورنيا.

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