انطلاق فعاليات اسبوع دعم القدس والاقصى بغزة

العالم-فلسطين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة والمؤسسات العاملة للقدس، في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، تزامنا مع الذكرى الــ 53 لإحراق المسجد الأقصى ,حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وقال رئيس لجنة القدس والأقصى النائب أحمد أبو حلبية: إن الاحتلال يسعى إلى تهويد مدينة القدس، وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تخصيص أوقات محددة لتدنيس المستوطنين لساحات الأقصى، تمهيدًا لفرض التقسيم الزماني، والعمل لإقامة ما يسمى مشروع القدس الكبرى، وسط حالة من التطبيع المخزي لأنظمة عربية وإسلامية رهنت مصالحها للاحتلال، حسب وصفه.

وتعرض المسجد الأقصى المبارك في 21 آب/أغسطس عام 1969 لحريق كبير على يد اليهودي المتطرف دينيس مايكل، وأتت النيران على الجناح الشرقي للمسجد بما فيه منبر صلاح الدين.

وصدر عن مجلس الأمن الدولي قرار بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 1969 أدان إسرائيل لحرق المسجد الأقصى، ودعا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.

وتشرف حاليًّا دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية، على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الإسلامية الأخرى.