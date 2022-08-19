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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم: الأمن الروسي يعتقل خلية إرهابية من 8 عناصر تابعة لـ "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية في كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك
مراسل العالم: ضحايا بصفوف المدنيين بقصف نفذته مسيرة للجيش التركي واستهدف معملا لصناعة الاسفنج على الطريق بين تل تمر والحسكة بسوريا
شركة النفط اليمنية تعلن عن خرق جديد للهدنة باحتجاز تحالف العدوان سفينة مازوت لقطاع الكهرباء رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية
ا ف ب: روسيا تعلن أنها نشرت طائرات مزودة بصواريخ فرط صوتية في جيب كالينينغراد مع تصاعد التوتر مع دول محيطة به اعضاء في حلف الناتو
الخارجية الروسية: موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ وإنها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف الأطلسي وواشنطن
أمير عبد اللهيان لنظيره العماني: طالما لم يتم الاتفاق على كل شيء فإننا لا يمكننا التحدث على وجه اليقين عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر
وزير الخارجية الايراني يؤكد في محادثاته الهاتفية مع نظيره العماني حسن نوايا إيران وجديتها في التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر خلال محادثات فيينا
وزير الخارجية العماني اعرب في محادثاته مع نظيره الايراني عن أمله في أن تشهد مفاوضات فيينا نتيجة مرضية بتعاون مشترك بين جميع الأطراف
أمير عبداللهيان يشير في محادثاته مع نظيره العماني إلى اعتقال السعودية حاجا إيرانيا خلال موسم حج هذا العام مشددا على ضرورة إطلاق سراحه فورا
أمير عبداللهيان يثمن في محادثاته مع نظيره العماني الدور البناء لمسقط خلال محادثات الغاء الحظر مثمنا جهودها في تقريب وجهات نظر كافة الأطراف
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-08-2022
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الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
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