استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس

العالم-فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد المسن صلاح توفيق صوافطة (58 عامًا)؛ متأثرًا بجراحٍ حرجة، أصيب بها في رأسه برصاص الاحتلال خلال خروجه من صلاة الفجر، في ظل اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.

وحسبما نقل موقع فلسطين اليوم, اندلعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس فجراً، تخللها اشتباكات مسلحة وإطلاق نار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وكان قد أصيب مواطنين، اليوم الجمعة 19-8-2022، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة طوباس بهدف اعتقال عدد من المواطنين، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين.

وأوضحت المصادر، بأنه خلال الاشتباكات مع الاحتلال أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال، كما أصيب المواطن صلاح صوافطة يبلغ ( 60 عاما) بجراح خطيرة برصاص الاحتلال أثناء خروجه من المسجد في مدينة طوباس، حيث أعلن عن استشهاده لاحقاً.

وتشهد مدينة طوباس بشكل شبه مستمر اشتباكات بين مقاومين من كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس وجيش الاحتلال الذي يقتحم المدينة لاعتقال أو اغتيال المقاومين.