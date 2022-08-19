يكمن التفاؤل في الاتفاق النووي الجديد

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الطرف الأوروبي وصف هذه الورقة بانها ورقة نهائية. وان ما يميز جولة التفاؤل ان الاميركي يقول بانه قد وضع حلفائه العرب والإسرائيليين في أجواء الاتفاق وان هذا له سياق ويفهم منه بعض الابعاد.

الدكتور محمد مرتضى أضاف ان الايرانيين لديهم بعض النقاط التي وافق عليها الاميركيين وهم يريدون تحويلها من شفهي الى كتبي وبالتالي يكمن التفاؤل في الاتفاق الجديد على انعقاد الجلسة المغلقة للبرلمان الايراني بشأن الاتفاق النووي.