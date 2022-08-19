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بالفيديو.. باحث سياسي:

يكمن التفاؤل في الاتفاق النووي الجديد

الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي الدكتور محمد مرتضى انه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مواقف غربية متفائلة بشأن الاتفاق النووي مؤكدا انه ما يميز هذه المرة هو انه في المرات السابقة رغم الحديث عن الأجواء التفائلية لكن لم تكن مبنية على أساس ان هناك ورقة فعلية مقدمة ويقوم كل طرف بمناقشتها.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الطرف الأوروبي وصف هذه الورقة بانها ورقة نهائية. وان ما يميز جولة التفاؤل ان الاميركي يقول بانه قد وضع حلفائه العرب والإسرائيليين في أجواء الاتفاق وان هذا له سياق ويفهم منه بعض الابعاد.

الدكتور محمد مرتضى أضاف ان الايرانيين لديهم بعض النقاط التي وافق عليها الاميركيين وهم يريدون تحويلها من شفهي الى كتبي وبالتالي يكمن التفاؤل في الاتفاق الجديد على انعقاد الجلسة المغلقة للبرلمان الايراني بشأن الاتفاق النووي.

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