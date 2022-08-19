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ملخص.. الإعلام السعودي يفشل في تحسين صورة بن سلمان

الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "إنقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت الضوء على ادعاءات الاعلام السعودي بشأن قضاء السلطات السعودية على الارهاب في المملكة.

العالم – انقلاب الصورة

ونقلت وسائل الاعلام العربية مؤخرا خبرا حول تفجير أحد الارهابيين السعودية يدعى عبدالله الشهري نفسه في المملكة مما أدهش المراقبون للشأن السعودي بالادعاءات الكاذبة التي ترفقها السلطات السعودية في سبيل تحسين صورة المملكة في ظل ولاية عهد محمد بن سلمان الذي يطمح للسلطة بعد والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

القنوات العربية التي أنشأت بأموال بن سلمان للترويج لبرامجه التي لم يجني منها حتى الآن فائدة اعتبرت عمل الارهابي عبد الله الشهري بانها خطوة نحو الهروب من السلطات وادعت بأن السلطات كانت تحاصره بيد ان الواقع الذي ينقله الشارع السعودي والمتابعون للشأن السعودي يعكس عدم صحة ادعاء الاعلام المضلل.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6318788

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