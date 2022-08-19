الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
١٠:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

"قسد" ترد على الهجوم التركي وتقصف مواقع بمدينة الباب

الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في سوريا، بأن قوات "قسد" قصفت مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والمجموعات المسلحة شمال شرق حلب، مما اسفر الى 20 قتيلا وجريحا.

العالم - سوريا

وقال مراسلنا، إن أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً وبينهم مسلحين سقطوا جراء قصف صاروخي نفذته "قسد" على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والمجموعات المسلحة شمال شرق حلب.

هذا وكان قد أفاد مراسلنا في وقت سابق، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، إن 3 من مسلحات قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتلن وأصبن أخريات كحصيلة أولية للقصف الجوي التركي المسير الذي استهدف موقعاً لهم في قرية شموكة (16 كم غربي مدينة الحسكة) على الطريق الدولي (M4).

وتابعت المصادر أن الموقع المستهدف هو مبنى (معمل الإسنفج) الذي سيطرت عليه قوات "قسد" في القرية المذكورة خلال السنوات الماضية وحولته إلى مقر عسكري، حيث تضرر المبنى بشكل كبير نتيجة الضربة الجوية التركية.

روابط ذات صلة

سوريا.. مقتل 3 نساء من مسلحي 'قسد' إثر قصف مسيرة تركية في ريف الحسكة

سفير اليمن لدى سوريا يلتقي وفداً من تحالف القوى الفلسطينية في دمشق

ميليشيات 'قسد' تواصل حصارها على بلدة ذيبان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رغم الهدنة شمال اليمن محاصر.. عرضة للمجاعة

"قسد" ترد على الهجوم التركي وتقصف مواقع بمدينة الباب

ضبط أكثر من طنين من المخدرات جنوب إيران

العراق يطيح بقيادات "قاطع الفاروق" الإرهابية

بالصور.. انصار التيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في الخضراء

وزير الموانئ والشحن الهندي یصل إلی طهران