"قسد" ترد على الهجوم التركي وتقصف مواقع بمدينة الباب

العالم - سوريا

وقال مراسلنا، إن أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً وبينهم مسلحين سقطوا جراء قصف صاروخي نفذته "قسد" على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والمجموعات المسلحة شمال شرق حلب.

هذا وكان قد أفاد مراسلنا في وقت سابق، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، إن 3 من مسلحات قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتلن وأصبن أخريات كحصيلة أولية للقصف الجوي التركي المسير الذي استهدف موقعاً لهم في قرية شموكة (16 كم غربي مدينة الحسكة) على الطريق الدولي (M4).

وتابعت المصادر أن الموقع المستهدف هو مبنى (معمل الإسنفج) الذي سيطرت عليه قوات "قسد" في القرية المذكورة خلال السنوات الماضية وحولته إلى مقر عسكري، حيث تضرر المبنى بشكل كبير نتيجة الضربة الجوية التركية.