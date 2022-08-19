مصير الاتفاق النووي، الكرة في ملعب من؟.. استهداف القرم تطور نوعي في مسار الحرب

العالم - بانوراما

فيما قال اعضاء جمهوريون ان الرئيس بايدن وافق على تقديم تنازلات كبيرة لإيران من اجل التوصل الى اتفاق.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: دوي سلسلة انفجارات في أنحاء مختلفة من شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أنه لا قيود تحول دون توجيه قواته ضربات لروسيا في شبه الجزيرة.

الى ذلك عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ عن رفضه إجراء أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.