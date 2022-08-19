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أوليانوف: واشنطن تريد حل مسائل لا علاقة لها بالاتفاق النووي

أوليانوف: واشنطن تريد حل مسائل لا علاقة لها بالاتفاق النووي
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف عن انطباعات بان الولايات المتحدة تريد حل مسائل عالقة اخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي في محادثات فيينا.

العالم- اوروبا

ولفت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "هناك 3 نصوص لإعادة إحياء الاتفاق النووي والاتحاد الأوروبي يحاول تقريب وجهات النظر"، مشيرًا إلى أن "لدينا انطباعات بأن واشنطن تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي"، موضحًا أن "الإدارة الأمريكية تعيش في عالم آخر تماما، لأن ما كتب في هذا المشروع غير قابل للتحقيق".

واعتبر أوليانوف، أنه "لا أحد تمكن من إثبات أن إيران لديها صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية"، لافتًا إلى أن "هناك بعض الاستفسارات لمنظمة الطاقة الذرية بشأن اليورانيوم الإيراني وتخصيبه، لكنها ليست مسألة ملحة".

واضاف أنه تم التوصل الى أمورٍ كثيرة لإحياء الاتفاقِ النووي، فيما لاتزال هناك مسائل معقدة، معرباً عن إمله في إعادة إحياء الاتفاق في الأول من الشهر المقبل.

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