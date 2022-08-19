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شرطة برلين تفتح تحقيقا ضد محمود عباس بعد تصريحات له عن 'الهولوكست'

شرطة برلين تفتح تحقيقا ضد محمود عباس بعد تصريحات له عن 'الهولوكست'
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن شرطة برلين فتحت تحقيقا أوليا ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بسبب تصريحاته بشأن المحرقة "الهولوكوست" خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الألمانية.

العالم- فلسطين

وأشارت الصحيفة الى ان "عباس يخضع للتحقيق بزعم "احتمال تحريضه على الكراهية" حسب قولها.

في هذا السياق، لفتت وزارة الخارجية الألمانية الى ان "عباس كممثل للسلطة الفلسطينية، سيتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كان يزور البلاد بصفة رسمية".

بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "رغم البيان الرئاسي التوضيحي الذي صدر في أعقاب المؤتمر الصحفي في المستشارية الألمانية، تصر بعض الجهات على استمرار حملة التحريض ضد رئيس السلطة الفلسطينية ومحاولة قلب الحقائق وتزويرها وتحريفها".

وأكد على انه "في ظل تأكيدنا على إدانة الهولوكست وعدم إنكاره نؤكد أن شعبنا تعرض ويتعرض لجرائم الاحتلال".

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