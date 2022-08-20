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في أول تصريح له بعد تجميد قرار اعتقاله...

الأسير عواودة يؤكد استمرار اضرابه عن الطعام حتى الإفراج+فيديو

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

في أول تصريح له بعد تجميد الاعتقال الإداري، قال الأسير خليل العواودة إن تجميد الاعتقال الإداري لن ينهي إضرابي عن الطعام حتى قرار نهائي بالإفراج

العالم-فلسطين

وقال: "أجدد احترامي للشعب الفلسطيني ولتضامنه معي في الإضراب الذي أخوضه عن الطعام".

و أصدرت محكمة الاحتلال مساء الجمعة قرارًا بشكل عاجل بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

يذكر بأن الأسير خليل عواودة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، رفضاً لاعتقاله الإداري.

ودخل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ159 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

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في أول تصريح له بعد تجميد قرار اعتقاله... الأسير عواودة يؤكد استمرار اضرابه عن الطعام حتى الإفراج+فيديو

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