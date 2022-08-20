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شاهد.. "السنكيس" يواجه الخطر في سجون البحرين

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج"نقطة تواصل" الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي يعلق عليها النشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي، حيث ركز هذا الاسبوع على معركة الأمعاء الخاوية للناشط الحقوقي "عبدالجليل السنكيس".

العالم - نقطة تواصل

ويخوض الناشط الحقوقي البحريني الدكتور "عبدالجليل السنكيس"، القابع في سجون نظام البحرين منذ 400 يوما معركة الأمعاء الخاوية، ونظام آل خليفة، رغم كل المناشدات والنداءات الحقوقية الدولية، "صم بكم عميا فهم لايبصرون".

ولقد تمت مصادرة بحث الاكاديمي والناشط الحقوقي "السنكيس" عن اللهجات والثقافة البحرينية، من قبل نظام البحرين، بعد ما تعب وعمل عليه لمدة اربع سنوات في سجون أمن نظام آل خليفة.

وشغلت مظلومية الناشط الحقوقي "عبدالجليل السنكيس"، كافة منصات التواصل الاجتماعي في البحرين، حيصث تداول النشطاء مقاطع فيديو تؤكد بأن "السنكيس" أكل الـ400 يوما من معركة الأمعاء الخاوية، ونشر النشطاء البحارنة وسم "الحرية للسنكيس".

كما تداول النشطاء البحارنة العديد من التعليقات والتغيرادات، عبر كافة منصات التواصل الجتماعي، وسم تحت عنوان "السنكيس- في خطر"، وكذلك تداولوا العديد من مقاطع الفيديو التي دعا فيها النشطاء البحارنة لإطلاق سراح السنكيس الذي يمر بمرحلة صحية حرجة وهو مضرب عن الطعام اكثر من 400 يوما.

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