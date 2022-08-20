أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 20 أغسطس 2022

رويش ملت ..

وزير الخارجية .. قبل الإتفاق على جميع القضايا لايمكن البت بشأن إحياء الإتفاق النووي.

ابتكار ..

كرة الإتفاق النووي بعد الرد الإيراني باتت في الملعب الأمريكي .

جمهوري اسلامي ...

حركة الجهاد الإسلامي تشجب تطبيع تركيا علاقاتها مع الكيان الصهيوني.

قدس ..

الكيان الصهيوني يصعد جرائمه الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية .

اطلاعات ....

وقوع أربعة إنفجارات قرب قاعدة روسية بالقرم تزامنا مع وصول أردوغان وغوتيريش لأوكرانيا.

آرمان ملي ..

السفير الروسي بواشنطن يرى أن إنهماك أمريكا بفرض عقوبات جعلها لا تدرك فشلها.

رسالت ..

العالم وخطر وقوع كارثة تشرنوبيل أخرى.. محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا وسط النار.

سياست روز

إضراب عام لعمال سكك الحديد وقطارات الأنفاق يشل الحياة الإقتصادية في بريطانيا.

مردم سالاري ..

مخاوف من إستئناف الحرب في قره باغ بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وسط تبادل للإتهامات .

كيهان ..

البيت الأبيض يؤكد أن أهداف واشنطن وتل أبيب مشتركة بشأن الإتفاق النووي .

عصر ايرانيان ..

كرة المفاوضات في الملعب الأمريكي, والبيت الأبيض يماطل مقابل مطالب إيران المنطقية .

وطن امروز ..

الضفة الغربية المحتلة تتجه نحو حمل السلاح مقابل الكيان الصهيوني .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن اجواء الساحة العراقية في مقالها ( مقتدى الصدر يرفض الحوار الوطني أيضا ) ..

التيار الصدري لم يرفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني فحسب بل اعتبر ايضا نتائج هذا المؤتمر الذي عقد الاربعاء بمشاركة الاحزاب السياسية, مغايرة للمصالح الوطنية .

"إن التيار الصدري يواصل إصراره على حل البرلمان, متجاهلا كل دعوات الحوار في رهان منه على تحشيد الشارع"

وفي الوقت الذي ابدى فيه التنسيقي واحزاب اخرى مرونة واضحة عبر التاكيد بأن حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة ممكن في الاطار القانوني والدستوري, وان الامر يحتم ايجاد ارضية مناسبة ومناخات مناسبة في اطار حوار وطني .

ان موقف التيار الصدري لا يدل على ان الايام المقبلة ستخلو من مواصلة تحشيد للشارع هذا ما لم يحدث تطور مفاجئ ما لتهدئة الاجواء .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات استعرضت الاجواء والاوضاع في افغانستان بعد عام من حكومة طالبان وجاء في جانب من مقالها الطويل ( طالبان في أفغانستان )..

طريقة تفكير طالبان لم تتغير قيد انملة وهذا ما ثبت اليوم بعد عام من سيطرتها على السلطة بكابول, فهي تعتبر افغانسان ارض بشتونية قحة وان وجود المواطنين الافغان من اتنيات اخرى مجرد وجود اضافي او مواطنين من درجات متدنية .

"إن أيديولوجية حركة طالبان الأفغانية, سلفية وهابية ومتأثرة بالفكر التكفيري للقاعدة وأخواتها ".

وهذه الحركة التي تعتبر نفسها الاكثر ثورية حسب معاييرها لم يخطر على بالها يوما ادانة الكيان الصهيوني كلاميا ولا حتى ابداء اي تعاطف ودعم للشعب الفلسطيني. ان عام من حكم الحكومة او الامارة الطالبانية بافغانستان لم يحمل معه سوى المزيد من الشقاء والأزمات لأفغانسان والمزيد من الشروخ في للمجتمع الافغاني .

جمهوري اسلامي ...

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها ( الجهاد الإسلامي تدين التطبيع التركي الصهيوني ) ..

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني "طارق سلمي" ان تطبيع العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني سيشجع الاخير على تصعيد جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني, مضيفا :

"أن تطبيع أي بلد عربي أو إسلامي علاقاته بأي شكل من الاشكال مع الكيان الصهيوني خيانة للقضية الفلسطينية "

ان هذه الادانة الفلسطينية الصريحة لتطبيع انقرة لعلاقاتها مع تل ابيب, جاءات بعد اعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاويس اوغلو ورئيس وزراء الكيان يائير لابيد عن تطبيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات وبدء تبادل السفراء .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( ماذا وراء تصعيد الكيان وحشيته)..

لا يمر يوم دون ان يسمع العالم عن ارتكاب الكيان الصهيوني للمزيد من الجرائم واعمال العنف الوحشية ضد البناء الشعب الفلسطيني بالضفة العربية المحتلة بعد عدوانه الاثم الاخيرعلى غزة .

ففي كل يوم يسقط شهداء وجرحى برصاص الاحتلال بالقدس ومدن الضفة الغربية الاخري وفي كل يوم يقوم الصهاينة باعتقالات ومداهمات للمنازل الفلسطينية.

"إن الصمت الدولي ولامبالاة نظم التطبيع العربية والدعم الأمريكي من ابرز العوامل التي تشجع الكيان على تصعيد جرائمه"

وبالطبع هناك عامل يرتبط بالانتخابات المبكرة القريبة بفلسطين المحتلة ومحاولة حكومة لابيد اعطاء انطباع كاذب بانها قادرة على السيطرة على الاوضاع.

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( زيارة للمحافظة على دور مؤثر )عن زيارة الرئيس التركي لاوكرانيا ..

جاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لاوكرانيا مع الامين العام للامم المتحدة في اطار دور الوساطة الذي يقوم به اردوغان بالازمة الاوكرانية .

"إن أردوغان يعتبر الأزمة الأوكرانية فرصة لإثبات دور تركيا في المعادلات الدولية بالقيام بدور وساطة وعينه على الإتحاد الأوروبي "

وبعبارة اخرى تواصل تركيا اردوغان سياستها المتأرجحة, فرغم كونها بلدا عضوا في حلف الناتو لكنها تمد جسور ارتباط وتعاون مع روسيا في نفس الوقت. ان اردوغان يفكر لا بعضوية الاتحاد الاوروبي فحسب بل بكعكعة اعادة بناء اوكرانيا بعد الحرب ايضا, ويخطط رغم الاستياء الروسي لبناء مصنع للمسيرات التركية باوكرانيا.