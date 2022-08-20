جامعة الإذاعة والتلفزيون الايرانية تعلن عن بدء قبول الطلاب الاجانب لدورات الماجستير في الإعلام

العالم - ايران

وفي إشارة إلى بدء تسجيل الطلاب الوافدين على مستوى الماجستير أعلن رئيس جامعة الإذاعة والتلفزيون عن الإعلان عن الدعوة إلى "قبول واستقطاب هذه الجامعة".

وفي هذا السياق أكد شهاب اسفندياري على ضرورة توسيع شبكة الاتصال في المحافل الدولية والاعلام المناسب لاستقطاب أفضل المواهب والمتطوعين الموهوبين من مختلف الدول لتعزيز جبهة المقاومة والإعلام الموالي للثورة الإسلامية.

وبناء على ذلك ، أعلنت جامعة الإذاعة والتلفزيون في دعوتها أنه في مجالات إدارة الإعلام وعلوم الاتصال الاجتماعي وإنتاج الرسوم المتحركة والإنتاج الإذاعي والإنتاج التلفزيوني مع إمكانية التدريب والعمل في الشبكات الدولية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون على مستوى الماجستير للطلاب الاجانب.