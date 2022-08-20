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هؤلاء الأطفال لا يعرفون معنى السعادة + صورة

هؤلاء الأطفال لا يعرفون معنى السعادة + صورة
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

أطفال اليمن لا يعرفون السعادة في ظل قصف الطائرات السعودية.

بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، فإن أكثر من مليوني لاجئ يمني هم من الأطفال الذين فقدوا والديهم أثناء الحرب أو نزحوا معهم. وبحسب تقرير الأمم المتحدة ، قتلت الحرب في اليمن 377 ألف يمني. ومن بينهم ، قُتل 40٪ منهم بشكل مباشر نتيجة لقصف الطائرات السعودية وحلفائها.

من الإنذارات الجدية للأمم المتحدة تتعلق بسوء التغذية الحاد لدى الأطفال اليمنيين ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية بسبب نقص التغذية الصحية والكافية ، وحوالي 360 ألف منهم معرضون لخطر الموت بسبب حالتهم المتدهورة

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هؤلاء الأطفال لا يعرفون معنى السعادة + صورة