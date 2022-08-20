روسيا توجه ضربة قوية للقارة العجوز ليتربص شبح الركود الاقتصادي بها

خاص بالعالم

فمنذ اندلاع الحرب في اوكرانيا، والدول الغربية الداعمة لكييف تشن هجوما اقتصاديا على روسيا لمعاقبتها وارغامها على انهاء عميلتها العسكرية، مستهدفة مختلفة القطاعات والشخصيات بعقوبات غير مسبوقة.

هجوم ردت عليه موسكو بسلاح الغاز، بحسب مراقبين غربيين، فبعد تقليلها الامدادات الى اوروبا مرتين في اقل من شهر، وجهت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم ضربة قوية للقارة العجوز، حيث اعلنت انه سيتم تعليق امدادات الغاز الطبيعي عبر خط انابيب نورد ستريم واحد، ولكن لثلاثة ايام فقط تبدأ من نهاية الشهر الجاري وحتى الثاني من سبتمبر، وذلك لصيانة ضاغط الغاز الوحيد المتبقي لخط الانابيب.

هذا الاغلاق الذي سياتي بعد شهر من اعادة غازبروم امدادات الغاز عبر خط نورد ستريم الى خمس طاقتها فقط. يتوقع ان يرفع اسعار الغاز الى اكثر من اربعة الاف دولار للالف متر مكعب، وهو ما يعني ان اوروبا مقبلة على مرحلة ركود اقتصادي لا محالة، ستكون هوامش تحركها فيه شبه معدومة خاصة وأن عامل الوقت يضغط عليها ففصل الشتاء قادم.

