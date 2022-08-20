السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الحج والزيارة الايرانية: 1 أيلول آخر يوم لايفاد زوار الاربعين

الحج والزيارة الايرانية: 1 أيلول آخر يوم لايفاد زوار الاربعين
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية ان يوم 1 أيلول/سبتمبر المقبل هو آخر يوم لايفاد زوار الاربعين الى العتبات المقدسة في العراق في اطار القوافل التابعة لهذه المنظمة.

العالم - ايران

وحسب هذه المنظمة لن يتم بعد هذا التاريخ أي تسجيل لزيارة الاربعين، وسيكون بدء عودة الزوار الايرانيين في اطار قوافل المنظمة الى ايران يوم 9 ايلول/سبتمبر.

ودعا المدير التنفيذي للجنة الاربعين المركزية "اميد كوثري" كل الزوار الذين تم تسجيل اسمائهم في منظومة " سماح " سيتم ايفادهم تحت اشراف منظمة الحج والزيارة.

ومن المقرر أن تقوم مواكب الاربعين بتقديم الخدمات للزوار حيث من المتوقع ان تقوم المواكب الايرانية بتقديم الخدمات في ايران والعراق واستضافة الزوار الاعزاء.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار الايرانيين في اربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام الى اكثر من 5 ملايين زائر بعد توقف ايفادهم دام لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

روابط ذات صلة

انطلاق سرادق العزاء لاسقبال زوار الاربعين عند منفذ شلامجة

وحيدي: سيتم فتح معبر خسروي أمام زوار الأربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصدر: قدمنا مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية مع الفرقاء

مستشار الوفد الإيراني المفاوض يرد على ادعاءات 'CNN' حول المفاوضات

تشاهدون الليلة في برنامج مع الحدث... توجه اردوغان للإنفتاح على سوريا والخلفيات

الصحة الايرانية: انخفاض عدد الاصابات والوفيات بكورونا

الحج والزيارة الايرانية: 1 أيلول آخر يوم لايفاد زوار الاربعين

فاجعة تهز ليبيا.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقاً