تصريح قائد الجيش الايراني يلقى ترحيبا واسعا لدى ابناء الشعب الافغاني

العالم - ايران

وأشاد المغردون بالجمهورية الاسلامية الايرانية لاستضافتها المهاجرين الافغان ومدى صبر وتحمل المسؤولين الايرانيين في مواجهة بعض المواقف التي تعتمدها قوات طالبان في الحدود المشتركة.

وكان اللواء موسوي قد أكد في تصريح لدى اجابته على الاشتباكات بين ايران وافغانستان، أن خلافات صغيرة قائمة بين البلدين وسببها هو أن الجانب الآخر لم يطلع على النظم والنسق المطلوب بعد تغيير الحكومة.

وقال: ان هذه الاشتباكات يمكن تسويتها عبر الحوار والسبل الدبلوماسية ولاحاجة الى تدخل القوات العسكرية أو الشرطة.

وبخصوص احتمال تدخل الاعداء للايقاع بين البلدين الشقيقين قال: ان اعداءنا لايطيقون رؤية بلدين جارين تربهما علاقات طبيعية تقوم على اساس الاستقلال والاقتدار، حيث انهم لايحبون الشعب الايراني ولا الشعب الافغاني بل انهم يريدون تحقيق مآربهم التي تزرع الخلافات ويجب التحلي باليقظة والحذر من هذه المؤمرات.