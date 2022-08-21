الخارجية النمساوية تستدعي المندوب الروسي الدائم في فيينا

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وأعربت الوزارة - في بيان صحفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ - عن غضبها تجاه التصريحات التي وصفها بـ"غير الإنسانية" التي أدلى بها المندوب الروسي الدائم، ومحاولاته للتركيز على أمر لا يمكن التحدث عنه من منظور خاص، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة :"نقف مع حرية التعبير، لكن لدينا الحق لاتخاذ خطوات حاسمة ضد مثل هذه التصريحات التحريضية ولذلك تم استدعاء المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف (أمام الوزارة) اليوم الأحد.

إلى ذلك، قال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي اليوم إن القوات الأوكرانية تخطط لتفجير جسر يعبر نهر أنجول في منطقة نيكولاييف.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عنه قوله زرعت القوات الأوكرانية ألغاما تحت الجسر الذي يعبر نهر إنجول في منطقة نيكولاييف وتخطط لتفجيره من أجل تحميل القوات المسلحة الروسية المسؤولية عن الضربات العشوائية على البنية التحتية للنقل.

وتابع "وفقا لمعلومات موثوقة، في فوسكريسينسك بمنطقة نيكولاييف، قامت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بزرع ألغام تحت وحول الجسر العابر لنهر إنجول وكذلك على حدود الطريق السريع المجاور.

ومع ذلك، لم يجر تحذير السكان المحليون بشكل متعمد".

ووفقًا للقائد الروسي فإنه ، بعد تفجير الجسر، والذي سيحظى بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، تعتزم القوات الأوكرانية إلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية في الضربات العشوائية المزعومة على البنية التحتية للنقل.