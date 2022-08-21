آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأحد

العالم - الأزمة الأوكرانية

ويستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

– استهدفت القوات المسلحة الروسية في منطقة أندريفكا أكثر من 100 مسلح، من بينهم 20 مرتزقا أمريكيا.

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل المئات من المتطرفين والمرتزقة، بينهم أمريكيون وجنود أوكران، وتدمير مواقع عسكرية أوكرانية، بضربات عالية الدقة شنتها اليوم القوات المسلحة الروسية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتمت تصفية ما لا يقل عن 200 متطرف، وإصابة أكثر من 150 نتيجة الضربات الجوية الروسية عالية الدقة في منطقة فيليكوميخايلوفكا في دنيبروبيتروفسك.

كما تم تصفية نحو 130 مسلحا بضربات عالية الدقة على منطقة تمركز اللواء 127 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال خاركوف.

ودمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخها الجوية العالية الدقة دبابتين وسبع مركبات خاصة للقوات المسلحة الأوكرانية وقتل على أثرها أكثر من 200 مسلح في دونيتسك.

واستهدفت القوات الروسية المواقع القتالية لكتيبة الدبابات التابعة للواء الميكانيكي الأوكراني الثامن والعشرين في قرية كيسيليفكا بمنطقة نيكولايف.

وكذلك الكتيبة رقم 212 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في في منطقة أبوستولوفو في منطقة دنيبروبتروفسك، وتمت تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 قذيفة من طراز MLRS في منطقة محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون وميليتوبول بمنطقة زابوروجيه.

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

سيناتور روسي: عندما يستمع الناتو إلى حجج روسيا حول القضايا الأمنية ستنخفض حدة التوتر بالعلاقات

أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي السيناتور فلاديمير دجباروف أن التوترات بين روسيا والناتو ستتراجع بمجرد استماع الحلف إلى حجج موسكو حول القضايا الأمنية.

وقال دجباروف في منشور على قناته عبر "تليغرام": "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أمننا".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، بمجرد إظهار رغبتكم (الناتو) في الاستماع إلى حججنا حول قضايا الأمنية لروسيا أعتقد أن التوترات في العلاقات بين روسيا وحلف الناتو ستبدأ في الانخفاض".

وشدد على أن روسيا ليست من "بدأت كل هذا".

ولفت إلى أن روسيا حذرت الناتو مرارا وتكرارا من تجاوز "الخطوط الحمراء"، لكن الحلف لا يريد سماع أي شيء.

"فاينانشال تايمز": ألمانيا بدون الغاز الروسي ستواجه تضخما هو الأكبر منذ 70 عاما

دعا رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، حيث ستواجه البلاد تضخما هو الأكبر منذ 70 عاما.

وقال ناغل: "من المرجح أن تستمر الصعوبات مع سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وفي الوقت نفسه، خفضت روسيا بشكل حاد إمدادات الغاز، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء أكثر من المتوقع". كما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز".

ووفقا له، فإن مشكلة التضخم المرتفع ستقلق ألمانيا أيضا في عام 2023. وتوقع أنه مع تفاقم أزمة الطاقة، فمن المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل.