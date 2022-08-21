أسباب التباعد الترکي عن اميركا والتقارب الی منافسيها

العالم - خاص بالعالم

وقال دنورة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية خطاب اردوغان ضد الاحتلال الاميركي في سوريا، خطاب مستجد الی حد ما يريد فيه ان يجد مساحات تقاطع مع الموقفين الايراني والروسي.

ورأی ان استبعاد اردوغان من قمة بايدن مع زعماء حلفاء الولايات المتحدة علی الاراضي السعودية هي أحدی الاسباب التي دفعت اردوغان الی اتخاذ مواقف ضد الولايات المتحدة.

وأشار الی مشاركة اردوغان في قمتي طهران وسوتشي مؤكداً ان اردوغان اراد ان يرسل هذه الرسالة انه بأمكانه ان يعتمد علی منافسي وأعداء الولايات المتحدة.

ثم ذكر دنوره بالعامل الاقتصادي الضاغط علی تركيا، مؤكداً انه يفرض علی اردوغان تحويل اولوياته في ظل التحضير للانتخابات فقد انخفضت الليرة التركية في 2021 الی نصف قيمتها وهناك تضخم هائل قادماً نحو تركيا ونظام اردوغان بحاجة للحصول علی حوامل الطاقة التي ترتفع عالمياً بأسعار تفضيلية وهذا لايكون الا عن طريق روسيا وايران ولذلك ذهب الی دفع كلفة حوامل الطاقة من روسيا بالروبل.

وأكد ان الرأي العام التركي اليوم يری في استمرار التورط علی الساحة التركية مشكلة مزمنة في شتی المستويات.