الكويت تنشر أسماء الناخبين المقيدين لاقتراع مجلس الأمة

العالم-الكويت

ووفق ما ذكرت الصحيفة الرسمية في وقت متأخر من ليل السبت، يبلغ عدد الذكور منهم 388 ألفاً و107، فيما يبلغ عدد الإناث 407 آلاف و813.

وأشارت إلى أن مدة الاعتراض على قائمة أسماء الناخبين تبدأ من اليوم الأحد ولمدة 24 ساعة فقط حسب قانون الانتخاب.

وتستعد الكويت لإجراء الاننتخابات التشريعية في أواخر سبتمبر المقبل، على أن يُفتَح باب التسجيل 28 أو 29 من أغسطس الجاري.

وينص المرسوم بقانون رقم "5" لسنة 2022 الخاص باستخدام البطاقة المدنية في انتخابات أعضاء مجلس الأمة، على أن جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية، سيتم إدراجهم في الكشوف المرسلة من هيئة المعلومات المدنية إلى وزارة الداخلية.

كما ينص على أنه يحق لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص، إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق وذلك في إدارة الانتخابات.

ويجب على الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى "المعلومات المدنية" لإجراء التعديل اللازم بجداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما نص المرسوم أيضاً على أن الطعن في قرار إدارة الانتخابات حق لكل ذي شأن بأن يتقدم بطلب إلى مخفر الشرطة المختص، وتحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة للفصل فيها.