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مسلحون مدعومون تركيا يستهدفون بالمدفعية الثقيلة ريف الرقة الشمالي

مسلحون مدعومون تركيا يستهدفون بالمدفعية الثقيلة ريف الرقة الشمالي
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

جددت الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا اعتداءاتها بالمدفعية على المناطق الآمنة في منطقتي تل أبيض وعين عيسى بريف الرقة الشمالي في سوريا.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن الجماعات المسلحة المدعومة تركيا استهدفوا خلال الساعات الماضية بقذائف المدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في القرى الواقعة في محيط مدينتي تل أبيض وعين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والبنى التحتية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات التركية و الجماعات المسلحة كثفوا في الآونة الأخيرة اعتداءاتهم على هذه المناطق لدفع الأهالي إلى مغادرتها وإطلاق يد الجماعات المسلحة للاستيلاء على منازل الأهالي والمحاصيل الزراعية كما فعلوا في العديد من المناطق بأرياف الحسكة والرقة ودير الزور.

واستشهد وجرح في السادس عشر من الشهر الجاري عدد من المدنيين جراء اعتداء قوات التركية بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة على المناطق السكنية في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي M4 وريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.

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مسلحون مدعومون تركيا يستهدفون بالمدفعية الثقيلة ريف الرقة الشمالي

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