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قوى الأمن الداخلي الإيرانية تضبط أكثر من طن من المخدرات

قوى الأمن الداخلي الإيرانية تضبط أكثر من طن من المخدرات
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران) العميد "أحمد طاهري" عن ضبط أكثر من طن و180 كيلوغرام من المخدرات واعتقال 6 مهربين من قبل شرطة مكافحة المخدرات في هذه المحافظة.

العالم - ايران

وقال العميد طاهري، اليوم الأحد، إن شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان، رصدت بدعم استخباراتي من قوى الأمن الداخلي تحركات أعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من مدينة سراوان إلى مدينتي خاش وإيرانشهر ثم تهريبها إلى مناطق وسط البلاد.

وأضاف طاهري: تمكنت الشرطة في هذه العملية من ضبط طن و180 كغم من الأفيون إلى جانب كميات من الأسلحة والقبض على ستة مهربين.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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