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الفتلاوي وآخرون بالاطار التنسيقي يعلنون قبول مناظرة الصدر

الفتلاوي وآخرون بالاطار التنسيقي يعلنون قبول مناظرة الصدر
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيس حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي واعضاء كتل آخرون في الإطار التنسيقي قبول المناظرة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

العالم - العراق

وقالت الفتلاوي في تغريدة، "استجابة لدعوة مقتدى الصدر أعلن قبولي بالمناظرة باعتباري أحد قادة الكتل في الإطار التنسيقي شرط ان يضمن سماحته سلامتي بعد انتهاء المناظرة".

كما كتب عضو المكتب السياسي في حركة "عصائب أهل الحق" محمود الربيعي على تويتر: "المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحا للجمهور وكشفا للمخفي من الأمور".

وأضاف: "أنا أؤيد الدعوة لها (للمناظرة) بين ممثل لقيادة التيار وممثل لقيادة الإطار، لنضع النقاط على الحروف، على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة".

ويوم أمس، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، "تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع فلم نر تجاوبا ملموسا منهم".

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