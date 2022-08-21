طالبان تطلب من إيران المساعدة في قطاع الصحة والسلامة

العالم - إيران

واستقبل قلندر عباد، وزير الصحة في الحكومة المؤقتة لطالبان، بهادر أمينيان، السفير الإيراني في كابول، اليوم الأحد وعقد معه جولة من المباحثات.

وكان إكمال بناء مستشفى ولاية باميان، وتدريب الأطباء الأفغان في قسم السرطان، واستيراد الأدوية، والاستفادة من المراكز العلاجية الإيرانية من بين أهم المواضيع التي جرى بحثها في هذا اللقاء .

وشدد وزير الصحة الأفغاني في هذا اللقاء على تحسين الخدمات الطبية في أفغانستان وطلب من إيران التعاون مع وزارة الصحة.

وكانت طالبان قد طالبت في وقت سابق بتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين إيران وأفغانستان.

وقال وزير خارجية طالبان، في لقائه مع علي رضا بيكدلي مساعد الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية إنه من أجل التكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي وزيادة التجارة مع طهران، يجب توسيع الترانزيت والنقل والشحن وخفض التكاليف.

ودعا أمير خان متقي في هذا اللقاء، في معرض تقديره حضور مساعد وزير الخارجية الإيراني في أفغانستان، إلى تسهيل إصدار التأشيرات لرجال الأعمال والعمال والمهاجرين الأفغان في إيران.