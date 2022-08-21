الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رغم المشاكل الصحية..

شاهد.. 3 أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

يستأنف الأسرى االفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي غدًا الاثنين خطواتهم التي علّقوها في شهر آذار الماضي.

العالم - فلسطين

استيفاءا لحقوقهم، ووقفا لتمادي الاحتلال في انتهاكاته، اعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، استئنافهم للخطوات التي علّقوها في مارس آذار الماضي، بعد إبلاغ إدارة السجون للأسرى في عدد من السّجون، نيتها بدء فرض تضييق على المؤبدات، من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف والأقسام والسّجون، استهدافا لاستقرار الأسرى، ما شكل تنصلا من قبل إدارة السجون من جملة التفاهمات التي توصلوا لها في آذار الماضي.

الخطوة الاسرائيلية، دفعت لجنة الطوارئ العليا التي شكلها الأسرى من كافة الفصائل، الى تفعيل خطواتها، والتي تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى 'بالفحص الأمني' كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجون؛ الخطوة ستنفذ يوميّ الاثنين والأربعاء فيما تنتهي خطواتهم الأولية هذه في حدٍّ أقصاه أسبوعان بإضراب عن الطعام. بهدف دفع إدارة السّجون للتراجع عن الإجراء، والتّأكيد على مطالبهم التي تماطل في تنفيذها.

خطوة الأسرى هذه، سبقهم إليها بعض رفاقهم، الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الاداري، والمطالبة بحريتهم؛ خليل عواودة، والذي يطوي يومه الـ62 بعد المئة في الاضراب، لرفض الاحتلال الإفراج عنه رغم قرارين بتجميد اعتقاله، فيما منعت زوجته من زيارته رغم تدهور وضعه الصحي.

والشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى، يواصلان أيضا إضرابهما منذ 16 يومًا، رغم المشاكل الحادة في القلب الذي يعاني منها الأسير أحمد موسى، ليبقى الإضراب عن الطعام، السلاح التاريخي الانجع بيد الأسرى لانتزاع الحقوق والحرية من الاحتلال.

روابط ذات صلة

شاهد.. الأسير عواودة يتحدث لأول مرة منذ إضرابه عن الطعام.. فماذا قال؟

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة للأسير عواودة اليوم ويمنع عائلته من زيارته

والد الأسير عواودة: الاحتلال منعنا من زيارة 'خليل' اليوم ونؤكد استمرار اضرابه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس تبون يعين سفيرا ومفوضا للجزائر لدى واشنطن

في نوفمبر المقبل.. بوتين وتشي يواجهان القوى الغربية في قمة العشرين

رغم المشاكل الصحية.. شاهد.. 3 أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. حراك الأسرى الفلسطينيين، خطوة لاستيفاء الحقوق.. هل تتبنى القوى السياسية العراقية حوار الصدر؟

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية غدا

عمويي: في حال تلقي إيران الرد الأميركي المطلوب ستسكتمل مسودة الاتفاق