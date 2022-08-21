محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

العالم - الاحتلال

وأفادت مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، بأن محكمة الاحتلال قالت بأنها لن تتدخل أكثر من تأكيد قرار القائد العسكري بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة مع بقائه في المشفى دون الإفراج عنه.

واعتبرت مهجة القدس، قرار المحكمة بأنه "مثابة قرار قتل بطيء بحقه".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عواودة من بلدة إذنا في الخليل بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، جرى تثبيتها على كامل المدة في حينه.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4 آلاف و650 أسيرًا، من بينهم 30 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 650 معتقلاً إداريًا، ومئات الأسرى المرضى، من بينهم 23 أسيرًا مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة.