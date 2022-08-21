الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة العليا الصهيونية، اليوم الأحد، قرارًا في الالتماس المقدم على قرار محكمة "عوفر" الاستئنافية الصهيونية برفض الإفراج عن الأسير خليل محمد عواودة المضرب عن الطعام لليوم 162 على التوالي.

العالم - الاحتلال

وأفادت مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، بأن محكمة الاحتلال قالت بأنها لن تتدخل أكثر من تأكيد قرار القائد العسكري بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة مع بقائه في المشفى دون الإفراج عنه.

واعتبرت مهجة القدس، قرار المحكمة بأنه "مثابة قرار قتل بطيء بحقه".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عواودة من بلدة إذنا في الخليل بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، جرى تثبيتها على كامل المدة في حينه.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4 آلاف و650 أسيرًا، من بينهم 30 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 650 معتقلاً إداريًا، ومئات الأسرى المرضى، من بينهم 23 أسيرًا مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة.

روابط ذات صلة

شاهد.. الأسير عواودة يتحدث لأول مرة منذ إضرابه عن الطعام.. فماذا قال؟

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة للأسير عواودة اليوم ويمنع عائلته من زيارته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باكستان تمنع القنوات التلفزيونية من بث خطابات عمران خان مباشرة

ايران.. زيادة التبادل الترانزيتي لممر الشمال - الجنوب بتطوير ميناء جابهار

الحلبوسي يعزي ذوي ضحايا حادثة القطارة بكربلاء

صنعاء تحذر شركات النفط الأجنبية

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

صورة مفزعة لجثامين ضحايا حرائق الجزائر تثير ضجة.. ما القضية؟!