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العامري يوجه بالاهتمام بشروط السلامة لزوار العتبات

العامري يوجه بالاهتمام بشروط السلامة لزوار العتبات
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، التعازي لأسر وذوي الضحايا الذين قضوا في الانهيار الأرضي الذي حدث في مزار قطارة الإمام علي عليه السلام في كربلاء المقدسة.

العالم - العراق

وقال العامري في بيان، "نعزي أسر وذوي الضحايا الذين قضوا في الانهيار الارضي الذي حدث في مزار قطارة الامام علي عليه السلام في كربلاء المقدسة، وندعو الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه وأن يلهم اهلهم واقاربهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جرحى الحادث بالشفاء العاجل".

وقدم العامري الشكر لرجال الدفاع المدني على ما بذلوه من جهد وتفان في هذا السبيل"، معربا عن امله أن "تجري مواجهة الحوادث الطارئة باساليب اكثر حداثة وسرعة وتنظيما بالشكل الذي يمكن أن يقلل من عدد الضحايا".

وشدد على ضرورة "مراجعة وتقييم شروط السلامة للزائرين في جميع العتبات والمشاهد المقدسة بشكل مستمر، كي لا تتكرر مثل هذه المأساة المحزنة في اوساط الزوار".

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