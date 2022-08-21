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الأعرجي يعلن بدء العمل المشترك لإنهاء ملف مخيم الهول

الأعرجي يعلن بدء العمل المشترك لإنهاء ملف مخيم الهول
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفت مستشارية الأمن القومي العراقي، عن عقد اجتماع عراقي دولي لإنهاء ملف مخيم الهول، فيما أشارت إلى تشكيل أربع مجموعات حول هذا الملف.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترأس، اليوم، الجلسة التأسيسية لمجموعتي العمل العراقية والدولية، المعنية بتنفيذ الإطار الدولي لإعادة العراقيين من شمال شرق سوريا، وتفكيك مخيم الهول السوري".
وأضاف، أن "الأعرجي افتتح ، أعمال الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية العمل على إنهاء التهديد الذي يسببه مخيم الهول، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الملف"، لافتا الى انه "أشار إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا شجاعا وباشرت بتنفيذه منذ آيار عام 2021".
وتابع أن "الأعرجي قدم الشكر للجانب الدولي، لاهتمامه بهذا الملف وتقديمه الدعم للحكومة العراقية"، موضحا ان "الجلسة تمخضت عنها تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية، في مجالات ( الحماية القانونية للأطفال، الأمن والمساءلة للبالغين، إعادة التأهيل، إعادة الاندماج والخدمات الانتقالية )".
وذكر أنه "تم إعلان بدء العمل المشترك تحت رعاية الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لإنهاء هذا الملف الخطير والحساس".

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