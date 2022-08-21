توافق سياسي على حل البرلمان العراقي وانتخابات مبكرة لكن ليس بآلية الصدر

العالم - مراسلون

رغبة الصدر تبدو غير قابلة للتحقيق بالنسبة للشركاء لجملة من الاسباب، فالازمة السياسية من وجهة نظرهم تحتاج حوارات ومباحثات حقيقية بعيدة عن الاثارة الاعلامية.



مواقف القوى التي اجتمعت في الحوار الوطني لا تتقاطع مع الصدر في جزئية حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، لكن الخلاف يكمن في آلية تحقيق ذلك

يبدو التيار الصدري راغبا بان يحل البرلمان عبر القضاء دون ان يلتئم او تشكل حكومة انتقالية، وهي امور يراها الاطار وكتل اخرى متقاطعة مع الدستور الذي يفرض ان يتم حل البرلمان بجلسة يصوت فيها البرلمان على حل نفسه، وان تهيء للانتخابات المبكرة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، بعيدا عن حكومة تصريف الاعمال الحالية



وتتجه الانظار الى الثلاثين من الشهر الجاري وهو الموعد الذي حدده مجلس القضاء الاعلى للنظر بالدعوى التي قدمها اطراف في التيار الصدر والتي تطلب حل البرلمان بقرار قضائي او بطلب من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية.



وتتحدث مصادر من داخل التيار الصدري على ان العصيان المدني قد يكون خيارا مقبلا يلجأ اليه انصار التيار في حال استمرت الامور على ما هي عليه واوصدت ابواب الحوار او التوافق ما بين اطراف الازمة.

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